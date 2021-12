Softbank perde um quarto do seu valor com suas apostas na China

O Softbank é um gigante japonês conhecido por seu fundo que investe em empresas de tecnologia pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Mas as apostas do Softbank na China têm sido uma dor de cabeça. A ações do grupo caem mais de 8% somente nesta segunda-feira, 06, marcando o sétimo dia seguido de queda. Em poucos dias, a empresa perdeu um quarto do seu valor. Hoje, a notícia que abalou o Softbank foi a reorganização societária do Alibaba, o maior e-commerce da China, de quem é acionista relevante. Na semana passada, a saída da Didi da bolsa americana, aplicativo chinês que é dono do 99 no Brasil, foi outro motivo de queda. Desde seu IPO, a Didi perdeu 57% do seu valor, depois que o governo chinês começou a fechar o cerco de suas empresas de tecnologia com atuação nos Estados Unidos.