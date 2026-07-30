ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Socorro a aéreas embute até R$ 1,2 bi em subsídio

Linha de R$ 8 bilhões pode ser quase toda dividida entre Azul, Gol e Latam e não exige abertura de novas rotas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 12h13
.
A linha emergencial de R$ 8 bilhões preparada pelo governo para as companhias aéreas pode carregar até R$ 1,22 bilhão em subsídio creditício a valor presente (Kaio Lakaio/VEJA)
Continua após publicidade
Socorro a aéreas embute até R$ 1,2 bi em subsídio Priorizar nos meus resultados Google

A linha emergencial de R$ 8 bilhões preparada pelo governo para as companhias aéreas pode carregar até R$ 1,22 bilhão em subsídio creditício a valor presente. A estimativa consta em documentos do Conselho Monetário Nacional analisados pelo Radar Econômico.

A Fazenda calculou o benefício em 15,28% de cada operação — ou 18,10% em valores nominais. Aplicado linearmente ao teto da linha, o subsídio chegaria a R$ 1,22 bilhão a valor presente e R$ 1,45 bilhão em termos nominais. Não se trata de desembolso direto do Tesouro, mas da diferença entre as condições oferecidas e o custo de mercado.

Azul, Gol e Latam poderão absorver juntas até R$ 7,992 bilhões, o equivalente a 99,9% dos recursos. O limite inicial de R$ 2,5 bilhões por companhia foi elevado para R$ 2,664 bilhões após a redistribuição de R$ 492 milhões que haviam sido reservados às empresas menores.

Embora o governo tenha divulgado uma taxa de 4% ao ano, esse percentual remunera apenas o Fundo Nacional de Aviação Civil. Com o spread do BNDES, o custo efetivo pode chegar a 8,68% ao ano nas operações diretas e superar 9% nas indiretas, além de eventuais comissões.

Siga
Continua após a publicidade

A exposição de motivos enviada ao Congresso justificou o crédito extraordinário como forma de cobrir “exclusivamente” a alta do querosene de aviação até outubro. As regras públicas da linha, porém, tratam os recursos como capital de giro e não apresentam obrigação expressa de comprovar que o dinheiro foi usado na compra de combustível.

O financiamento também não exige a abertura de novas rotas. Essa contrapartida aparece apenas em outra linha, de R$ 5,565 bilhões, destinada a investimentos e à ampliação de voos nas regiões Norte e Nordeste. No capital de giro, a principal restrição é o pagamento de dividendos durante a carência, de até 12 meses.

Continua após a publicidade

O teto total do contrato entre FNAC e BNDES chega a R$ 13,565 bilhões, mas não representa dinheiro já desembolsado. O banco ainda precisa definir o valor liberado, as garantias, a taxa final e o cronograma de cada companhia.

Publicidade
TAGS:
Azul (companhia aérea)
BNDES
Companhias Aéreas
Gol Linhas Aéreas
Latam
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).