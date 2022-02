Sócia do Nubank faz aposta bilionária na Web 3.0

Um dos mais importantes fundos de venture capital do Vale do Silício, a Sequoia Capital, anunciou que está liderando um investimento de 450 milhões de dólares na chamada Web 3.0. Em reais, são cerca de 2,3 bilhões. O investimento está sendo aportado na Polygon, uma rede de blockchain que serve como uma camada de suporte para a Ethereum, a plataforma por trás da criptomoeda ether. A ideia é ajudar a processar transações em escala. A Ethereum é muito diferente do bitcoin porque ela suporta aplicativos para NFTs e serviços financeiros descentralizados. No Brasil, a Sequoia é conhecida por seus investimentos no Nubank e Rappi. Depois do IPO da fintech, a Sequoia passou a ser o segundo maior acionista da empresa, onde já está desde a primeira rodada de investimentos lá por 2013.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.