Sobe petróleo, sobe minério, sobe inflação

VEJA Mercado | Abertura | 28 de janeiro.

Tudo anda em alta nesta sexta-feira. O petróleo, o minério de ferro e a inflação. A FGV divulgou o IGP-M de janeiro com uma alta de 1,82%. É ligeiramente menor do que o que era esperado pelo mercado, mas mesmo assim é uma aceleração frente a dezembro. O petróleo que começou o mês por volta de 77 dólares o barril, já negocia bem próximo dos 90 dólares nesta semana, o que significa gasolina mais cara e mais inflação. O minério de ferro também segue subindo. Para o mercado acionário, quanto mais as commodities sobem, mais as ações brasileiras ganham. Petrobras e Vale são especialmente as mais beneficiadas. Como as duas ações têm peso grande no Ibovespa, sobe a bolsa como um todo.

Os investidores também estarão atentos aos dados desempregos no Brasil. Nos Estados Unidos, saem dados de gastos pessoais e renda.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.