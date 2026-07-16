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Sob restrição na CCEE, Electra concluiu negócio de R$ 450 mi com a Copel

29 dias depois a Intrepid e outras três empresas do grupo Electra pediram recuperação judicial em Curitiba

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h00
LIGADOS - Centro de operações da Copel: uso de IA auxilia em emergências
Centro de operações da Copel (Albari Rosa/AEN/Copel/.)
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Sob restrição na CCEE, Electra concluiu negócio de R$ 450 mi com a Copel Priorizar nos meus resultados Google

O grupo Electra concluiu uma operação de R$ 450,5 milhões com a Copel quando já estava submetido a restrições na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE.

Em 22 de abril, a comercializadora entrou no chamado registro balanceado depois de não aportar as garantias exigidas referentes a março. O regime restringe o registro de novas vendas sem a correspondente comprovação de cobertura.

Oito dias depois, em 30 de abril, a Copel transferiu ao grupo a UTE Figueira, última das 13 pequenas usinas incluídas no negócio. As outras 12 sociedades haviam sido entregues em 2025, por R$ 425,3 milhões. A operação envolveu a Electra Hydra e a Intrepid.

Em 29 de maio, apenas 29 dias depois da última transferência, a Intrepid e outras três empresas do grupo Electra pediram recuperação judicial em Curitiba.

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Nesse intervalo, a comercializadora também deixou de entregar energia a 17 pequenas distribuidoras e permissionárias. A Aneel rescindiu 19 contratos e estimou preliminarmente em mais de R$ 1 bilhão as multas por encerramento antecipado.

O prejuízo pode acabar pesando no bolso do consumidor. Sem a energia contratada da Electra, as distribuidoras terão de buscar reposição no mercado, possivelmente a preços mais altos. Parte dessa diferença poderá aparecer nos reajustes tarifários, depois dos mecanismos de compensação previstos pela Aneel.

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O R$ 1 bilhão, porém, não corresponde a um repasse automático para as tarifas. É uma estimativa das multas que serão cobradas da Electra na recuperação judicial. Se algum valor for recuperado, deverá ser revertido em benefício dos consumidores.

A Electra atribui a crise à alta do preço da energia, a mudanças regulatórias e à restrição de liquidez. A área técnica da Aneel, porém, afirma que a companhia vendeu energia sem possuir contratos de compra suficientes para cobrir seus compromissos.

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Os documentos não indicam irregularidade na aquisição das usinas. A cronologia, no entanto, abre dúvidas sobre como o negócio foi financiado e se os ativos adquiridos integrarão a recuperação judicial.

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Energia
Setor Elétrico
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