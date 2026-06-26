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Sob ameaça de sobretaxa, frigoríficos aceleram embarques à China

Brasil concentra 55% das vendas globais de carne bovina aos chineses; JBS já suspendeu cortes específicos para o país

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h21
Curral do frigorífico JBS em Vilhena, Rondônia
Curral de frigorífico. (Fabiano Accorsi/VEJA)
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Sob ameaça de sobretaxa, frigoríficos aceleram embarques à China Priorize VEJA no Google

A iminente sobretaxa da China à carne bovina ligou o sinal de urgência nos frigoríficos brasileiros. O medo do imposto provocou uma corrida global de embarques, e o Brasil abocanhou 55% das vendas. O ano começou com pico histórico de 372 000 toneladas em janeiro. Até maio, o volume já batia recorde de 1,3 milhão de toneladas.

Nos bastidores, o diagnóstico é de cota esgotada: o que já navega rumo à China estoura o limite. A Friboi, da JBS, suspendeu, no sábado 20, a produção de cortes específicos para os chineses. A ordem agora é embarcar o estoque pronto antes que Pequim feche a porta.

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