Só uma em cada dez companhias brasileiras listadas possui sites em libras

Nem todas as empresas seguem à risca a cartilha de acessibilidade em seus respectivos sites de relacionamento com os investidores (RI). Para falar a verdade, quase nenhuma. Das 302 companhias brasileiras listadas em bolsas, apenas 9% possuem a opção de acessibilidade em libras, uma linguagem alternativa para deficientes auditivos. O levantamento é da MZ Consult. Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 17% possuem a opção de contraste e somente 24% permitem alterar o tamanho da fonte. Sobre a adequação dos sites à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os números também não são tão bons. Os avisos sobre cookies são mostrados apenas em 62% dos sites, e quase 80% não permitem aos usuários definir as permissões.

