Sinais dúbios da guerra e alta de casos de Covid na China pautam mercado

VEJA Mercado | Abertura | 14 de março.

A promessa para a abertura da semana nos mercados mundiais envolve o avanço das conversas pelo cessar-fogo na guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu o dia trançando as pernas, com sinais de cautela por parte dos investidores. Isso porque o mercado ainda aguarda notícias mais claras sobre que caminho o conflito na Europa vai percorrer. Os países têm uma nova rodada de negociações marcada para esta segunda-feira, 14.

Em paralelo, é cerne de preocupação para o mercado o aumento das infecções por Covid-19 na China e os impactos para as exportações do país. Com a estratégia de zerar as transmissões da doença no pais, a China confinou mais de 17 milhões de cidadãos para tentar conter a maior alta de casos desde o início da pandemia. Foram quase 4 mil registros neste domingo 13.