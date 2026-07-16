Simpar prepara CarSIM após fechar lojas de usados da Automob

A Simpar prepara a CarSIM, uma plataforma digital para avaliação e venda de seminovos. O domínio foi registrado em março e a marca, descrita no INPI como um marketplace para compradores e vendedores de veículos, foi protocolada em maio.

O movimento ocorre após a Automob encerrar, em abril, as 15 lojas multimarcas “Seu Carro”. A companhia estimou que o fechamento melhorará o lucro líquido em R$ 1,8 milhão por mês. Uma plataforma digital permitiria ampliar as vendas sem repetir os custos de uma rede física exclusiva.

A Automob vendeu 8.364 usados no primeiro trimestre e realizou mais de 131 mil avaliações em 12 meses. A empresa possui apenas 0,3% de um mercado que negocia mais de 11 milhões de veículos por ano.

A Simpar também pediu o registro de AutoSIM, mas o nome já pertence a uma empresa de Campinas que atua no mesmo setor. Isso pode explicar a criação das duas alternativas. O grupo ainda não anunciou a CarSIM nem informou quando a plataforma entrará no ar.