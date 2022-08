‘Simone não vai trazer receita do passado’, diz Elena Landau

Sob responsabilidade da diretora de Privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, Elena Landau, o plano econômico da candidata Simone Tebet (MDB) traz expressamente uma sinalização importante em torno da agenda de reformas. “Nosso governo vai restaurar as premissas macroeconômicas que nos deram a estabilidade da moeda e fixaram bases fiscais necessárias para o crescimento. Temos DNA reformista e nosso primeiro compromisso é com as reformas tributária e administrativa”, diz o texto.

A diretriz também envolve recriar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e “dar transparência à execução dos gastos”. “Quando falta planejamento, a pior política sequestra o orçamento e toma conta do dinheiro público, de forma secreta”, diz o texto. “As posições dela no Congresso mostram vocação por responsabilidade social e fiscal, ela tem currículo para mostrar. Temos esperança porque não são os que trouxeram a gente para essa draga que vão nos tirar. Ela não vai trazer receita do passado ou gerar conflito, é uma pessoa de conciliação e harmonia entre as instituições”, diz Elena ao Radar Econômico.

