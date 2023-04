Silveira caminha na contramão de Lula em incentivar energias renováveis

Apesar da intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de contratar novos montantes de energia solar e eólica, como parte da promessa de acelerar a transição energética, o governo caminha aceleradamente na direção contrária. Sob a batuta do ministro Alexandre Silveira e do secretário-executivo Efrain Cruz, o Ministério de Minas e Energia estuda uma medida provisória para subsidiar a construção de gasodutos para ampliar a oferta de gás natural no país. A Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), estatal responsável por gerir contratos do pré-sal, bancaria a construção dessa infraestrutura.

A construção de gasodutos com recursos públicos é um antigo desejo do setor do gás natural, e motivo de lobbies intensos no Congresso Nacional, quando tentou-se aprovar via emenda o chamado Brasduto apesar da oposição do então governo de Jair Bolsonaro.

A iniciativa conta com apoio de parlamentares relevantes no Legislativo, como o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o atual presidente da Comissão de Minas e Energia, Rodrigo de Castro (União-MG). A preferência do governo em direcionar recursos para o setor do gás natural vem assustando os segmentos das energias renováveis e destoa da promessa de Lula na celebração dos 100 dias de governo, quando prometeu acelerar a transição energética com novas contratações de energia solar e eólica.

