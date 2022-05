Shoppings: até a receita com estacionamento explodiu na reabertura

Que os shoppings estão vendendo como nunca depois do arrefecimento da pandemia, todo mundo já sabia, mas até a receita com estacionamento explodiu. A brMalls, que administra 31 shoppings no país, reportou uma receita de 72 milhões de reais somente com seus estacionamentos — um número 101% maior em relação ao primeiro trimestre de 2021 e 12% acima do registrado no primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia. Para se ter uma ideia, a receita com a locação das lojas nos shoppings foi de 259 milhões de reais nesse período, ou seja, a receita com os estacionamentos está cada vez mais relevante. No acumulado dos três primeiros meses do ano, a a brMalls lucrou 84,2 milhões de reais, alta de 10,8% em um ano. Os analistas da XP gostaram dos números. “A brMalls apresentou resultados mais fortes do que o esperado, principalmente devido ao sólido crescimento do aluguel nas mesmas loja”, disseram em relatório. Agora, os holofotes estão na fusão da empresa com a Aliansce, que deve formar o maior grupo de shoppings do país. Às 16h23, as ações da companhia subiam 1,28%.

