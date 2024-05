Shopping em Canoas será utilizado como check-in para voos a Porto Alegre

O ParkShopping Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, será adaptado para receber estrutura de check-in, raio-x e sala de passageiros para os voos desde a base-aérea de Canoas. A Fraport, concessionária do aeroporto internacional Salgado Filho, vai começar a realizar as obras de adaptação do espaço nos próximos dias e não deve demorar para começar a operação. O trajeto entre o shopping, que pertence a Multiplan, e a base-aérea é de cerca de 10 minutos e será realizado pela concessionária. O espaço será utilizado até as águas baixarem na cidade.