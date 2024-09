Shopping Eldorado aporta R$ 15 milhões no negócio e tem alta de vendas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Shopping Eldorado, que completa 43 anos nesta terça-feira, 10, investiu cerca de 15,5 milhões de reais entre janeiro e agosto deste ano a fim de melhorar a experiência de seus clientes. Do montante, 10 milhões de reais foram aportados em sua estrutura operacional, enquanto 5,5 milhões de reais foram destinados à soluções de inovação e tecnologia. O shopping registrou um aumento de 10% nas vendas em paralelo, ao longo de 2024. Fundado em 1981, o Eldorado conta com mais de 310 lojas e, de janeiro a agosto, 12 foram inauguradas, enquanto 15, encerradas. A abertura de mais sete lojas está prevista até o final do ano.