Shopping americano aposta no Brasil na Copa

O brasileiro que viajar aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo entrou de vez no radar do varejo americano. O Simon Property Group, um dos maiores grupos de shoppings e outlets dos Estados Unidos, está realizando ativações dedicadas ao público nacional no Orlando Vineland Premium Outlets, na Flórida Central, durante os dias de jogos da seleção brasileira.

A companhia, que reúne mais de 250 propriedades globais e tem valor de mercado próximo de US$ 70 bilhões, quer transformar o fluxo de torcedores brasileiros em experiência de consumo. Orlando já é um dos destinos favoritos dos turistas do Brasil nos EUA e tende a ganhar ainda mais movimento durante o Mundial.

O movimento ocorre em meio a uma corrida de marcas para se aproximar dos consumidores nacionais durante a Copa. A diferença é que, agora, uma grande empresa americana também passou a tratar o brasileiro como audiência estratégica, com ações específicas para capturar atenção, permanência e gasto.