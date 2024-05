Shopee espera alta em valor de presente de Dia das Mães neste ano

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um levantamento da varejista online Shopee apontou que os seus usuários no Brasil pretendem gastar, em média, 340 reais com presentes de Dia das Mães neste ano, 69% a mais do que em 2023. Além disso, apenas 30% dos respondentes já sabem o que vão comprar para suas mães. Entre os itens de preferência na hora da escolha estão roupas e acessórios (52%); itens de casa, cozinha e decoração (19%); produtos eletrônicos (12%) e de saúde e beleza (12%).

Segundo a pesquisa, para 58% dos respondentes o preço dos presentes é o fator mais importante na hora da compra. Na sequência, os filhos dão importância para o presente que a mãe deseja ganhar (16%), a facilidade de encontrar o produto (15%) e, por fim, ser algo que surpreenda (9%).

A compra online é a escolha principal para 69% dos respondentes que afirmam ter o costume de comprar pela internet. No momento de procurar o presente, 48% preferem primeiro escolher o que vão comprar e depois procurar a loja com a melhor oferta. Já 34% priorizam olhar a faixa de preço e depois pesquisar na internet.

A maioria dos consumidores estão procurando se antecipar cada vez mais em adquirir os itens para suas mães. É o que dizem 39% dos respondentes que costumam garantir o presente com três semanas ou mais de antecedência. Já 25% desejam comprar com uma ou duas semanas e 11%, com um a três dias.

Em relação às ferramentas utilizadas pelos consumidores para pesquisar os melhores presentes e descontos, o Google lidera sendo a plataforma mais utilizada por 41%, enquanto 40% compram em lojas recomendadas e 28% preferem o Instagram. Para 25% dos entrevistados, o Youtube e Pinterest são vistas como boas opções, e 11% confiam no Facebook.