Setor de tecnologia é o com mais trocas de CFOs no primeiro trimestre

Globalmente, o setor de tecnologia é o que registrou maior rotatividade de diretores financeiros, os CFOs, na sigla em inglês, durante o primeiro trimestre de 2024. No período, a quantidade de novos CFOs no segmento foi 37% superior à média de todos os ramos de atuação, segundo estudo da consultoria Russell Reynolds. Cerca de 6,2% das empresas de tecnologia trocaram de CFO ao longo dos três primeiros meses do ano. A média de todos os setores foi de 4,5%, com saúde e serviços financeiros registrando as menores taxas de rotatividade, de 2,8% e 3,3%, respectivamente. “O setor de tecnologia está passando por grandes mudanças e os conselhos estão repensando qual é o perfil ideal de CFOs para essas empresas”, diz Fernando Machado, sócio-diretor da Russell Reynolds. “Neste trimestre, observamos que os executivos que têm um perfil mais estratégico e operacional estão substituindo aqueles que focam apenas no crescimento da organização. Assim, o CFO está alinhado com as estratégias dessas empresas, que continuam sendo crescimento e rentabilidade, mas de uma forma mais sustentável e planejada”.