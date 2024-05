Setor de saúde enfrenta desafio de sustentabilidade, diz CEO do Fleury

VEJA S/A | episódio 28.

A rede de serviços médicos e medicina diagnóstica Fleury realizou uma combinação de negócios com o grupo Hermes Pardini em 2023 e adquiriu no último mês de abril a operação do Grupo São Lucas, também de medicina diagnóstica, na região Sul. Os negócios têm como principal objetivo a expansão geográfica, e também de receitas. Em entrevista ao programa VEJA S/A, a presidente do Fleury, Jeane Tsutsui, afirmou que o maior desafio do setor de saúde ainda é a sustentabilidade. A executiva diz que o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas são tendências da sociedade brasileira para os próximos anos e que as mudanças exigem o uso adequado de recursos.

