Setor de logística contratou mais de 20 mil pessoas em 2023

Os 32 maiores Operadores Logísticos (OLs) do país, filiados à Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL), contrataram, aproximadamente, 20 mil novos colaboradores em 2023. De acordo com levantamento anual realizado pela entidade, o perfil de contratações mudou desde o ano passado para 87,5% das empresas entrevistadas, sendo agora menos focado em vagas temporárias. Além disso, no que depender das companhias que oferecem os serviços de transporte, movimentação e armazenagem, 2024 será um ano com muitas oportunidades para quem busca ingressar nesse mercado, já que 85,7% dos consultados disseram pretender abrir novas vagas este ano.

Os números de 2023 acompanham o incremento verificado no setor de transportes, de janeiro a novembro de 2023, quando foi gerado um total de 106.683 empregos, conforme o Boletim de Conjuntura Econômica da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, também registraram 70,5 mil vagas abertas no Transporte Rodoviário de Cargas em 2023. Além disso, no total de empregos gerados, o setor de serviços, que inclui transporte, armazenagem e correios, obteve um saldo positivo de 886.256 mil, ou seja, 60% dos empregos formais do período.