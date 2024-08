Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O mercado de farmácias registrou faturamento de 106 bilhões de reais no primeiro semestre, o que representa um crescimento de 11% em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são da Abafarma, a Associação dos Distribuidores Farmacêuticos do Brasil.