Setor de casamentos deve movimentar R$ 32 bilhões em 2025

O setor de casamentos deve movimentar 31,7 bilhões de reais no próximo ano, segundo um levantamento da Casar, maior plataforma de sites e listas de casamento do Brasil, em conjunto com a Assessoria VIP. O volume anual de cerimônias no país deve alcançar a marca de 476 mil em 2025, superando assim os 471 mil deste ano. Ainda de acordo com o estudo, o ticket médio por festa será de 66 mil de reais, o que contribui cada vez mais para a economia nacional.