Tendência de alta: Pizzarias no Brasil crescem 11,5% em 2023

O mercado de pizzarias no Brasil registrou crescimento de 11,5% nas aberturas em 2023 em comparação ao ano anterior. O levantamento inédito produzido pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) considerou uma amostragem de 34 097 pizzarias ativas em todo o país, que simboliza 75% do mercado.

A região Sudeste permanece como uma das principais regiões que movimentam o setor de pizzarias. São Paulo centraliza 34% das operações no país. A capital apresenta 13% de todas as pizzarias do Brasil. Mesmo com esse cenário, São Paulo apresenta o maior número de pizzarias encerradas ou irregulares diante a apuração da situação cadastral registrada na Receita Federal, com 2 869 pizzarias fechadas. Já em todo o país, foram encerradas 10 157 operações.

As regiões Norte e Nordeste seguem em franca expansão no setor, configurando com oito estados que mais cresceram em quantidade de pizzarias abertas pelo país em comparação a 2022, entre eles, estão: Rondônia (19,41%), Maranhão (15,97%), Pernambuco (14,45%), Tocantins (14,56%), Pará (14,32%), Alagoas (13,31%), Amazonas (13,20%) e Rio Grande do Norte (12,94%).

No ranking das cinco capitais com o maior número de estabelecimentos ativos, além da cidade de São Paulo (SP), que lidera a lista, é possível visualizar o crescimento do munícipio do Rio de Janeiro (RJ), com 10,4%, seguido de Brasília (DF), com 6,6%, Curitiba (PR), com 5,8% e Fortaleza (CE), com 4,7%.