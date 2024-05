Sete a cada dez pessoas acham que imóveis estão caros, aponta pesquisa

Cerca de 73% das pessoas considera que o mercado imobiliário está caro, com preços altos ou muito altos. Já outros 17% avaliam os preços médios dos imóveis como “razoáveis”, enquanto apenas 3% os consideram baixos ou muito baixos. Os dados são de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a plataforma Zap, de compra e aluguel de imóveis, e são referentes ao primeiro trimestre de 2024. As respostas analisadas no trimestre anterior quase não variaram.

Neste início de ano, 11% dos usuários da plataforma disseram ter comprado um imóvel nos últimos 12 meses. Também segundo a pesquisa, quatro a cada dez pessoas acreditam que os preços praticados pelo mercado imobiliário devem subir nos próximos 12 meses. Um quarto dos respondentes apostam pela estabilidade dos preços no período. Apenas 10% creem que os valores devem baixar, percentual que era de 14% há um ano.

As transações imobiliárias classificadas como investimento na plataforma Zap se mantiveram em nível próximo à média histórica. Nos últimos 12 meses, 42% dos que compraram um imóvel o fizeram como um investimento. Entre eles, quase 80% disse ter comprado o imóvel para alugá-lo e obter renda. A maioria dos usuários (61%) segue adquirindo imóveis para moradia própria. A pesquisa entrevistou 1.247 pessoas entre os dias 8 e 26 de abril.