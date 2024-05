Sete a cada dez jovens estão dispostos a pagar mais por sustentabilidade

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Sete a cada dez jovens brasileiros demonstram disposição em pagar mais por marcas que apoiem causas sociais e ambientais, assim como a diversidade, segundo estudo do instituto de pesquisa Locomotiva e da consultoria global PwC. Os setores que esse segmento consumidor mais associa a pautas sociais e à diversidade são os de beleza, higiene e vestuário. Em paralelo, o descompromisso em relação a essas causas pode afastar a maioria desses consumidores, já que entre os jovens, 56% já deixaram de comprar algum produto ou serviço por falta de responsabilidade social da empresa ofertante. Para Renato Meirelles, presidente do Locomotiva, a conclusão tirada dos dados é clara. “Aspectos ESG (ambientais, sociais e de governança; na sigla em inglês) estão entre as prioridades dos jovens brasileiros”, diz.