Sete a cada dez executivos brasileiros temem ataques cibernéticos

A maioria dos executivos brasileiros, cerca de 72% deles, está preocupada com a incidência de ataques cibernéticos contra seus negócios, segundo pesquisa da Kyndril, empresa de tecnologia da informação que já pertenceu à IBM. O percentual é um pouco superior à média mundial, de 65%. Apenas quatro a cada dez brasileiros que ocupam cargos de liderança empresarial se sentem preparados para lidar com as ameaças cibernéticas, diagnóstico melhor do que a média mundial. No mundo, 30% dos executivos se sentem preparados para o desafio.

Também segundo a pesquisa global, intitulada Readiness Report, somente 46% dos empresários brasileiros demonstram inquietação ante as mudanças climáticas, enquanto pouco mais da metade, 54%, se dizem preocupados com os rumos do clima. A proporção não muda muito em escala global, com quatro a cada dez representantes do setor privado relativamente despreocupados com a perturbação do meio ambiente. No entanto, apenas um a cada quatro respondentes da pesquisa considera que sua empresa tem instrumentos adequados para responder à ameaça climática.