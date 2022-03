Servidores de tecnologia da Receita param e sistemas podem sair do ar

Os servidores da Receita Federal informaram ao Ministério da Economia, nesta quinta-feira, 03, que os produtores, criadores e mantenedores de soluções tecnológicas do fisco decidiram interromper a entrega de trabalhos. Isso significa que a atualização do programas pode sofrer atrasos ou ser prejudicada, pois os auditores que trabalham nessa área são desenvolvedores e homologam os sistemas após os testes dos programas, segundo explica Paulo Roberto Ferreira, do Sindifisco de Goiânia. Na prática, a entrega de imposto de renda poderá ser prejudicada, dando erro na hora da entrega, e a interrupção do serviço afeta ainda o trabalho de fiscalização, parcelamento de créditos tributários e controle aduaneiro.

A paralisação faz parte do movimento dos servidores da Receita que estão desde o ano passado tentando pressionar o governo para que cumpra o acordo de bonificação. Desde dezembro, os cargos de chefia estão sendo entregues e está sendo feito uma operação padrão em postos aduaneiros.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.