Serviços acompanharam salários e são a surpresa do PIB, diz Lucas Farina

VEJA Mercado | 5 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 5. Na véspera, o Ibovespa caiu pouco mais de 1% em um movimento de realização dos lucros das últimas semanas. O principal índice da bolsa de valores brasileira atingiu sua máxima de pontos em mais de dois anos. O IBGE publicou o resultado do PIB do terceiro trimestre e a economia brasileira registrou um leve crescimento de 0,1% em relação ao segundo trimestre. A expectativa era por uma queda de 0,2%. Os destaques ficaram por conta da indústria e dos serviços, que cresceram 0,6%. Diego Gimenes entrevista Lucas Farina, economista da Genial Investimentos.

