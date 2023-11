Senado aprova taxação de offshores e fundos exclusivos

O plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, nesta quarta-feira, 29, o projeto que institui a taxação de offshores e fundos exclusivos. Visto pelo governo como primordial para aumentar as receitas e cumprir a meta fiscal, o PL 4.173/2023, o texto altera a taxação de lucros com investimentos no exterior. O projeto, de autoria do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A taxação variará entre 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% para investimento de até um ano.