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Senacon abre processo contra a 99 Food e mira taxas de delivery

Investigação do MJ aponta indícios de que rubricas como “taxa de entrega” e “taxa de serviço” podem induzir o consumidor a erro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 18h55 | Atualizado em 24 jun 2026, 07h05
Entregadores da 99Food: o aluguel de bikes elétricas ficará mais barato
Entregadores da 99 Food (./Divulgação)
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Senacon abre processo contra a 99 Food e mira taxas de delivery Priorize VEJA no Google

A ofensiva do Ministério da Justiça contra a falta de transparência nos aplicativos de entrega acaba de subir um degrau. A Secretaria Nacional do Consumidor decidiu instaurar processo administrativo sancionador contra a 99 Food por suposto descumprimento da chamada Portaria da Transparência, norma que obriga plataformas digitais a explicarem, de forma clara, como o preço pago pelo consumidor é dividido entre aplicativo, entregador e estabelecimento.

O caso é tratado nos bastidores como um teste relevante para a nova regulação do setor. A 99 Food voltou ao mercado brasileiro com uma estratégia agressiva de expansão e disputa direta por restaurantes, entregadores e consumidores. Agora, entra também no radar sancionador da Senacon.

Segundo documentos do Ministério da Justiça obtidos pelo Radar Econômico, a área técnica da secretaria concluiu que a empresa não demonstrou de forma suficiente a adequação de suas práticas às exigências da Portaria nº 61/2026. O ponto central não é a cobrança em si, mas a forma como ela é apresentada ao consumidor.

A Senacon afirma que os recibos da plataforma exibem rubricas como “taxa de entrega” e “taxa de serviço”, mas que a 99 Food não comprovou que esses valores correspondem, respectivamente, ao montante efetivamente repassado ao entregador e ao valor retido pela plataforma pela intermediação. Para os técnicos, essa estrutura pode levar o consumidor médio a acreditar que o nome da cobrança reflete exatamente sua destinação econômica.

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Ou seja, o órgão quer saber se a taxa que aparece como entrega vai mesmo para o entregador e se a taxa apresentada como serviço corresponde, de fato, à remuneração da plataforma.

A Nota Técnica da Senacon diz que a simples apresentação de rubricas genéricas não basta para cumprir a norma. A portaria exige um quadro-resumo com a composição e a destinação do preço, indicando o valor total pago, a parcela da plataforma, a parcela do entregador — inclusive gorjetas — e, no caso do delivery, a parcela destinada ao restaurante ou estabelecimento comercial.

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Nos autos, a 99 Food sustentou que já cumpre os deveres de transparência previstos na legislação consumerista e na portaria. A empresa afirmou que informa ao consumidor o preço total da operação, a taxa de entrega, eventual gorjeta e a taxa de serviço da plataforma. Também alegou não haver registro de reclamações ou prejuízos relacionados à suposta falta de transparência.

A área técnica, porém, entendeu que a resposta não afasta os indícios de irregularidade. Para a Senacon, a ausência de identificação clara e individualizada da parcela destinada a cada agente econômico envolvido na transação compromete a capacidade do consumidor de comparar ofertas, avaliar modelos de remuneração e decidir de forma informada.

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O despacho assinado pelo diretor substituto do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Daniel Amaral Nunes Carnaúba, acolheu a Nota Técnica e determinou a instauração do processo sancionador. A 99 Food deverá ser notificada para apresentar defesa em 20 dias e indicar as provas que pretende produzir.

Atualização às 20h20: A 99 Food enviou um posicionamento.
“A 99Food recebe com naturalidade a abertura de processo pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e reforça que cumpre com as práticas, políticas e regras do Código de Defesa do Consumidor.”

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