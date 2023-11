Semana dá frutos na economia, com avanço da tributária e alta do Ibovespa

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 6 a 10 de novembro

A última semana foi marcada pela aprovação da reforma tributária no plenário do Senado, contando com 53 votos a favor e 24 contrários, na quarta-feira, 8. No dia anterior, a proposta já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa legislativa, por 20 votos a 6. Havia um grau considerável de incerteza a respeito do sucesso do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), e especialmente sobre o quão expressiva seria uma eventual chancela da reforma pelos senadores. Apesar de aprovada, a margem foi estreita, apenas quatro votos a mais do que o necessário para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC). De todo modo, Braga precisou fazer mais concessões — e de última hora — a exemplo da incorporação de um novo fundo de investimento para estados da região Norte. Apesar disso, a reforma significa um avanço comparativo ao modelo que temos hoje. Para o ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, apostar em um resultado melhor era uma postura de exagerado otimismo, como relatou ao programa VEJA Mercado em vídeo. Ainda neste mês de novembro, o texto deve ser votado novamente na Câmara e, se aprovado, segue para promulgação.

Longe do agito político de Brasília, o mercado financeiro colheu ganhos ao longo da semana. O Ibovespa, índice de referência para os investidores, teve alta de 2,12% no acumulado dos últimos cinco pregões. Hoje o indicador está novamente na casa dos 120 mil pontos, patamar que não era alcançado desde o início de agosto. Na última sexta, 10, os papéis tiveram alta consistente de 1,3%, em reflexo de tendências externas e da divulgação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que revelou uma inflação abaixo do esperado pelo mercado. Os preços subiram 0,24% no mês de outubro. Também fundamental para o mundo dos negócios, o dólar registrou certa volatilidade na semana. A moeda americana chegou a uma baixa de 4,86 reais na terça-feira, 7, e subiu a 4,94 reais na sexta. Fechou a semana com variação praticamente no zero a zero, cotado a 4,91 reais.

No setor privado, um conjunto de grandes empresas acumularam más notícias ao longo dos últimos dias. A varejista Casas Bahia, também dona da marca Ponto, divulgou um prejuízo de 836 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023, na quinta-feira, 9. O número é menor do que o do mesmo período de 2022 em três vezes, em sintoma da crise vivida pelo setor varejista no país. Já no setor alimentício, duas grandes marcas sofreram com a antecipação dos efeitos da recuperação judicial da SouthRock. A companhia, que solicitou a recuperação no início do mês, é gestora das redes Subway e Starbucks no Brasil e acumula uma dívida de 1,8 bilhão de reais. Com isso, a matriz da Subway informou seus franqueados que irá reassumir a operação no país, como adiantado pelo Radar Econômico na última edição de VEJA.

