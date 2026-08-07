Sem convite de presidenciáveis, dono da Multi volta foco ao Ranking dos Políticos

Sem convites, até agora, para colaborar com campanhas presidenciais, o empresário Alexandre Ostrowiecki tem dedicado boa parte de seu tempo ao projeto Ranking dos Políticos. Presidente do conselho de administração da fabricante brasileira de eletrônicos Multi, antiga Multilaser, ele é um dos fundadores da plataforma que avalia parlamentares de direita e de esquerda.

Ostrowiecki diz que o Ranking dos Políticos vai apontar os mandatos mais comprometidos com o combate a privilégios, corrupção e desperdício de dinheiro público. “Meu desafio é ajudar a melhorar a qualidade do Congresso”, afirma o empresário.