Sem carnaval em São Paulo, prefeitura deixa de receber R$ 23 mi da Ambev

Única empresa que demonstrou interesse em patrocinar o carnaval de rua de São Paulo, a Ambev não pagará os 23 milhões de reais estabelecidos em edital à prefeitura da capital. A empresa tinha até este mês para efetuar o pagamento, mas poderá poupar os cofres: segundo anúncio do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), a folia foi cancelada. A empresa contava com a realização do evento, mas sabia das dificuldades em realizá-lo. Um outro tipo de acordo entre a empresa e a prefeitura pode ser costurado para o desfile das escolas de samba. Com grande retorno publicitário por ser um evento televisionado, a prefeitura tenta manter o evento, seguindo protocolos sanitários.