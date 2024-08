Seis a cada dez pessoas andam de Uber na grande São Paulo, diz Datafolha

Em comemoração pelo aniversário de dez anos da Uber na cidade de São Paulo, a empresa estadunidense encomendou uma pesquisa para entender como o aplicativo de mobilidade impacta a vida dos paulistanos. Segundo o Datafolha, instituto responsável pelo levantamento, seis a cada dez moradores da região metropolitana de São Paulo fazem viagens de carro através da Uber com alguma frequência. Parcela semelhante da população (66%) considera que aplicativos de mobilidade, como os da Uber, 99, entre outras marcas, melhoram a economia do país como um todo. Na mesma linha, quase todos os paulistanos (96%) veem as plataformas como uma alternativa para complemento de renda. Cerca de 76% dos respondentes dizem conhecer alguém que utilizou essa tecnologia como instrumento de trabalho.

Em relação à mobilidade urbana na cidade de São Paulo, os resultados da pesquisa também deram muito para a Uber comemorar. Oito a cada dez paulistanos afirmam que o surgimento de aplicativos desse tipo na última década melhorou sua qualidade de vida. As razões para a melhora são diversas, desde comodidade à segurança. Quase todos os entrevistados (95%) reconhecem que a Uber ajuda a evitar acidentes de trânsito envolvendo pessoas que consumiram bebidas alcoólicas, dado que elas podem utilizar o serviço da empresa ao invés de dirigir. A maioria (85%) também acredita que os trajetos das mulheres ficaram mais seguros, tendo mais uma alternativa à caminhadas sozinhas à noite, por exemplo. Para Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, a empresa se propõe a oferecer cada vez mais soluções aos clientes através de seus ativos tecnológicos. “A Uber mantém o desafio de continuar transformando a maneira como milhões de brasileiros se locomovem”, diz.

O tempo de lazer dos cidadãos paulistanos foi beneficiado pelas plataformas de mobilidade, segundo a pesquisa. Seis a cada dez moradores da capital dizem que saem mais à noite e aos fins de semana graças à tecnologia. Já sete a cada dez, afirmam que passaram a frequentar mais locais da cidade de maneira geral, saindo mais de casa. Esses e outros achados da pesquisa decorrem, ao menos em parte, do fato de que diminuiu a dependência dos paulistanos pelo carro de uso particular, como apontado por 85% dos respondentes. A população não apenas conta com a alternativa dos aplicativos de transporte, como podem combinar o uso desses com o transporte público, tendência ascendente entre 72% dos entrevistados.

Além do levantamento do Datafolha, como parte das celebrações de 10 anos do Uber na cidade de São Paulo, a companhia instalou temporariamente duas ativações inéditas, Uber Tobogã na estação de metrô São Bento, e o Uber Barco, no Rio Pinheiros, que estiveram disponíveis por duas semanas de forma gratuita para os moradores ou visitantes da capital paulista.