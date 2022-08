Seguradoras pagaram mais de R$ 100 bi em indenizações no primeiro semestre

Os clientes de seguradoras do Brasil receberam, nos seis primeiros meses deste ano, 112,6 bilhões de reais em indenizações, benefícios, resgates e sorteios — valor 25,3% superior ao mesmo período de 2021. Os produtos que mais contribuíram para esse avanço foram o VGBL, cujos benefícios e resgates aumentaram em 10,5 bilhões de reais, o seguro rural com pagamentos que superaram em 5,9 bilhões de reais os valores pagos no ano passado, e o seguro auto, com mais 4,8 bilhões de reais em pagamentos. Os dados são da Confederação Nacional de Seguros, a CNseg, e excluem seguros de saúde e o obrigatório DPVAT.

No primeiro semestre de 2022, o VGBL somou 54,2 bilhões de reais em resgates e benefícios, um aumento de 24% e os seguros de automóvel pagaram 14,9 bilhões, em alta de mais de 47%. “Mantem-se, portanto, o comportamento observado nos últimos meses, de um avanço mais vigoroso das indenizações do que das receitas, o que é até certo ponto esperado quando lembramos que nos primeiros meses de 2021 ainda vivíamos em um ambiente com algumas restrições de atividades em função da pandemia da Covid-19 e de condições climáticas adversas nesse ano, principalmente na região Sul do país,” afirma o Presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.