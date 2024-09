Seguradoras contrataram quase R$ 3 bilhões de resseguros em junho

O mercado brasileiro de seguros contratou 2,9 bilhões de reais em resseguros em junho deste ano, um recuo de 4,4% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a junho, foram 13,4 bilhões de reais destinados à proteção das operações das seguradoras, uma alta anual de 3,3%. O levantamento é do IRB+Inteligência, plataforma de análise de dados do IRB(Re), uma das principais resseguradoras do país.