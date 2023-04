Sede de receita no arcabouço de Haddad será alvo na Câmara, diz deputado

Com a chegada do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 18, o primeiro grande projeto econômico do governo a ser entregue nas mãos dos parlamentares, é dado início a um grande esforço de articulação política para a sua aprovação. É esperado que os deputados se dividam em três grupos principais ao apreciar o Projeto de Lei Complementar (PLP) em questão. A base do governo irá trabalhar pela aprovação célere da proposta por mais que sua ala mais radical seja crítica do caráter fiscalista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A oposição, como não é surpresa, tentará tudo ao seu alcance para dificultar o triunfo do governo. Já um terceiro grupo de parlamentares não se entusiasma de imediato com o texto, mas reconhece a necessidade intransigível de uma nova regra para os gastos públicos. “Esse grupo vai analisar os fundamentos da proposta para decidir o melhor a se fazer. A aprovação de um arcabouço não terá grande dificuldade, mas haverá uma grande mobilização de parte desses parlamentares para alterar o que foi proposto, podendo atrasar o processo”, conta um deputado independente ouvido pela coluna.

Em tese, é possível que o arcabouço seja aprovado dentro de três semanas, como indicado por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Mas fontes ouvidas pelo Radar Econômico destacam que os deputados querem aprovar um projeto que seja o mais crível possível, com o texto da Fazenda não tendo convencido a todos. “Do jeito que ele está proposto, o arcabouço só fica de pé com uma arrecadação extra em torno de 150 bilhões de reais. Ele não indica a fonte dessa arrecadação e não reduz despesa alguma. Assim, parece que chegaríamos ao final do ano com um rombo porque o governo não deve conseguir toda essa receita”, diz um deputado, que enfatiza uma enorme indisposição da Câmara para aprovar aumentos de impostos.

A maior resistência ao projeto logicamente virá da oposição, que, segundo fontes, nem mesmo Lira pode conter. “O ambiente na Câmara já está muito ruim por conta de tentativas de CPI que não avançam, então é muito difícil que uma matéria sozinha tramite com rapidez. Lira tem muita força, mas duvido muito que consiga fazer esse processo tramitar sem que o a oposição exerça todo o seu poder de obstrução”, diz um parlamentar do Centrão.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade