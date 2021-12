Secretário da Receita recém-nomeado pega recesso em meio à crise no órgão

O auditor-fiscal da Receita Julio Cesar Vieira Gomes está em recesso de fim de ano. Recém-nomeado ao cargo para substituir José Barroso Tostes Neto, ele tem deixado outros servidores na corda bamba durante um período de desconfiança no órgão. Na segunda, dia 27, foi representado por dois subsecretários em reunião da administração da Receita Federal. Em um outro encontro, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, teria participado por videochamada.

Irados com a aprovação do Orçamento, que não contou com uma gratificação por produtividade acordada anteriormente, enquanto contemplou aumentos para policiais federais, os auditores aprovaram uma greve e 738 deles, com cargos de chefia, pediram exoneração até a última segunda-feira. Segundo interlocutores, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mostrou-se muito favorável à resolução das demandas da Receita, tanto em relação ao Orçamento do órgão quanto à pendência remuneratória, mas não indicou nenhuma saída efetiva, nem prazo.

