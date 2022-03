Sauditas nadam no petróleo e vão distribuir US$ 75 bilhões a acionistas

Os sauditas estão nadando em petróleo. A Aramco, a maior petroleira do mundo, anunciou um lucro de 110 bilhões de dólares em 2021. Lucro. Líquido. Em reais, isso equivale a mais de meio trilhão. O resultado da petroleira foi 124% maior do que havia registrado em 2020. Só de dividendos a empresa anunciou que vai distribuir um total de 75 bilhões de dólares relativos ao ano passado. Cerca de 18 bilhões de dólares serão distribuídos agora em março, referentes aos números do quarto trimestre.

Os lucros estão diretamente relacionados ao aumento dos preços do petróleo e olha que até o fim do ano passado a commoditie não estava nem perto de bater 100 dólares, como está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia. O petróleo no seu auge, em 2021, bateu 80 dólares. Outro ponto forte do lucro da companhia foi consolidação de seus negócios de produtos químicos.

A Saudi Aramco influencia diretamente na produção mundial de petróleo. Neste domingo, a empresa anunciou que iria aumentar a produção para suprir o mercado que sofre com as consequências da guerra. Mas nesta segunda-feira, 21, a companhia já teve que lidar com ataques rebeldes e anunciou até mesmo que terá uma redução temporária de produção.

