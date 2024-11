SAS aposta em Inteligência Artificial enquanto prepara abertura de capital

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A americana SAS, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, prepara sua abertura de capital nos Estados Unidos. Fundada em 1976 por Jim Goodnight, a companhia fez uma série de ajustes na operação para ingressar na bolsa. No Brasil, a empresa seguirá investindo em ferramentas de inteligência artificial. “A IA vai melhorar processos e soluções”, diz André Novo, presidente da SAS no país.