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Economia, Saúde

São Paulo paga até três vezes a tabela federal por cirurgias cardíacas

Programa estadual já repassou mais de R$ 10 bilhões a hospitais filantrópicos e foi ampliado neste ano para unidades municipais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h00
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia
Entrada da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSC/Divulgação)
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São Paulo paga até três vezes a tabela federal por cirurgias cardíacas Priorizar nos meus resultados Google

O governo de São Paulo passou a desembolsar até três vezes o valor previsto na tabela nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para financiar cirurgias cardíacas realizadas por santas casas e hospitais filantrópicos. A complementação faz parte da Tabela SUS Paulista, criada em 2024 para reduzir a defasagem da remuneração federal e ampliar a oferta de procedimentos.

Na correção da tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita rara, por exemplo, o pagamento aumenta de R$ 22,4 mil na tabela federal para R$ 70,7 mil com a contrapartida estadual. A diferença é de 215%.

O mesmo adicional é aplicado à angioplastia coronariana com colocação de stent, cuja remuneração passa de R$ 1,9 mil para R$ 6,2 mil, e à ablação de fibrilação atrial, que sobe de R$ 8,2 mil para R$ 25,9 mil. Para a ponte de safena, o complemento é de 80%, elevando o pagamento de R$ 14,2 mil para R$ 25,6 mil.

A tabela paulista também cobre internações e tratamentos clínicos. No atendimento ao infarto agudo do miocárdio, o valor sobe de R$ 588 para R$ 1,8 mil. Para insuficiência cardíaca, passa de R$ 699 para R$ 2,2 mil. Exames como eletrocardiograma e ecocardiograma recebem até 100% de complementação.

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Desde o lançamento, o programa já destinou mais de R$ 10 bilhões a cerca de 800 instituições. Segundo o governo paulista, os recursos contribuíram para a reativação de 8,4 mil leitos e para a realização de aproximadamente 3,5 milhões de cirurgias.

O número anual de cirurgias eletivas no SUS estadual passou de cerca de 700 mil em 2022 para 1,3 milhão em 2025, o maior patamar da série divulgada pelo governo. Somente as cirurgias oftalmológicas cresceram quase 40%, alcançando mais de 467 mil procedimentos no ano passado.

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Criada inicialmente para entidades filantrópicas, a Tabela SUS Paulista foi estendida em maio deste ano a mais de 100 hospitais municipais de cerca de 70 cidades. O pagamento adicional é feito pelo Tesouro estadual a cada procedimento realizado, em uma tentativa de aliviar o desequilíbrio financeiro das unidades que atendem pelo SUS.

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São Paulo
Saúde
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