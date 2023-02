São Paulo libera linhas de crédito para cidades afetadas pela chuva

Afetadas pelas fortes chuvas em São Paulo durante este Carnaval, as cidades de São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte do estado, podem dispor de linhas de crédito oferecidas pela agência de fomento do governo, a Desenvolve São Paulo, totalizando 83 milhões de reais, para ajudar a solucionar problemas causados pelo temporal que provocou alagamentos e deslizamentos e mortes nesses municípios no fim de semana.



A agência de fomento paulista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), disponibilizou à Defesa Civil do estado, no último dia 13, uma ferramenta estratégica para socorrer cidades prejudicadas por desastres naturais. O convênio possibilita que os municípios possam dispor de recursos para execução de obras emergenciais de segurança e aquisição de itens fundamentais para atuação em casos de calamidade, como geradores de energia e veículos especiais, entre outros.



Tanto Ubatuba quanto São Sebastião dispõem de limite operacional de crédito e podem solicitá-lo, conforme enquadramento na nova Linha Municípios Sustentáveis. Ela viabiliza prazo de até 120 meses para quitação, incluindo carência de até 12 meses e taxa de juros de 0,25% ao mês — acrescidos da Selic.

