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Economia

São Paulo bate recorde com 1,25 milhão de turistas estrangeiros até maio

Número reforça posição do estado como principal porta de entrada de visitantes internacionais do país

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h16 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h18
Farol Santander, em São Paulo
Vista aérea da cidade de São Paulo (APCEF/SP/Divulgação)
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São Paulo bate recorde com 1,25 milhão de turistas estrangeiros até maio Priorize VEJA no Google

São Paulo voltou a bater recorde na chegada de turistas internacionais e reforçou sua posição como principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil. Entre janeiro e maio de 2026, o estado recebeu 1.258.606 visitantes de outros países, o maior volume já registrado para o período.

O número representa alta de 5% em relação aos cinco primeiros meses de 2025, quando 1.199.723 turistas internacionais desembarcaram em território paulista. Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur.

O desempenho consolida São Paulo como o grande hub brasileiro de entrada de visitantes estrangeiros. O estado responde por quase um terço do fluxo internacional do país, apoiado sobretudo na malha aérea da capital paulista, que distribui turistas para outras regiões brasileiras.

A força do turismo paulista também apareceu nos dados de maio. No mês passado, São Paulo recebeu 187.238 turistas internacionais, contra 178.872 em maio de 2025, também uma alta de 5%.

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O avanço confirma uma tendência observada desde o início do ano. Em janeiro, o estado já havia recebido 230.788 turistas internacionais, alta de 4,8% sobre o mesmo mês de 2025, segundo a Embratur. No primeiro trimestre, o fluxo havia chegado a 866.751 visitantes, crescimento de 7,4% na comparação anual.

Para o Ministério do Turismo, o resultado mostra que São Paulo deixou de ser apenas um destino de negócios e se consolidou como polo cultural, gastronômico e de grandes eventos.

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“Superar a marca de 1,2 milhão de turistas estrangeiros em apenas cinco meses, posicionando o estado como a principal porta de entrada de visitantes internacionais no país, mostra a força e a diversidade do nosso turismo. São Paulo não é apenas o coração financeiro do Brasil, mas consolidou-se definitivamente como um hub cultural, gastronômico, de negócios e de grandes eventos, que atrai o mundo”, afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

O crescimento paulista ocorre em meio ao bom momento do turismo internacional no Brasil. O país encerrou 2025 com 9,28 milhões de turistas estrangeiros, alta de 37,1% sobre o ano anterior, segundo dados da Agência Brasil com base no governo federal.

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