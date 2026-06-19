São Paulo bate recorde com 1,25 milhão de turistas estrangeiros até maio

São Paulo voltou a bater recorde na chegada de turistas internacionais e reforçou sua posição como principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil. Entre janeiro e maio de 2026, o estado recebeu 1.258.606 visitantes de outros países, o maior volume já registrado para o período.

O número representa alta de 5% em relação aos cinco primeiros meses de 2025, quando 1.199.723 turistas internacionais desembarcaram em território paulista. Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur.

O desempenho consolida São Paulo como o grande hub brasileiro de entrada de visitantes estrangeiros. O estado responde por quase um terço do fluxo internacional do país, apoiado sobretudo na malha aérea da capital paulista, que distribui turistas para outras regiões brasileiras.

A força do turismo paulista também apareceu nos dados de maio. No mês passado, São Paulo recebeu 187.238 turistas internacionais, contra 178.872 em maio de 2025, também uma alta de 5%.

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O avanço confirma uma tendência observada desde o início do ano. Em janeiro, o estado já havia recebido 230.788 turistas internacionais, alta de 4,8% sobre o mesmo mês de 2025, segundo a Embratur. No primeiro trimestre, o fluxo havia chegado a 866.751 visitantes, crescimento de 7,4% na comparação anual.

Para o Ministério do Turismo, o resultado mostra que São Paulo deixou de ser apenas um destino de negócios e se consolidou como polo cultural, gastronômico e de grandes eventos.

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“Superar a marca de 1,2 milhão de turistas estrangeiros em apenas cinco meses, posicionando o estado como a principal porta de entrada de visitantes internacionais no país, mostra a força e a diversidade do nosso turismo. São Paulo não é apenas o coração financeiro do Brasil, mas consolidou-se definitivamente como um hub cultural, gastronômico, de negócios e de grandes eventos, que atrai o mundo”, afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

O crescimento paulista ocorre em meio ao bom momento do turismo internacional no Brasil. O país encerrou 2025 com 9,28 milhões de turistas estrangeiros, alta de 37,1% sobre o ano anterior, segundo dados da Agência Brasil com base no governo federal.