Santo Antônio faz S&P reduzir rating da Eletrobras

A S&P divulgou nesta quinta-feira, 2, que está rebaixando o rating do perfil de crédito individual da Eletrobras que saiu de bb para bb- na escala global da agência de rating. O motivo é a usina de Santo Antônio. Furnas passará a ter 70% da usina, com o aporte que está fazendo de 1,58 bilhão de reais, e com isso passará a ter que consolidar em seu balanço a empresa que é altamente alavancada. A agência diz que está atenta ao processo de desinvestimento em empresas não estratégicas que poderia reduzir esta alavancagem. De qualquer forma, a agência manteve as notas de rating da empresa como emissor.

O processo de venda da Eletrobras está em curso, o que também poderá alterar no futuro seu rating já que a empresa ficará menos dependente do governo. A venda ainda está na sala de espera aguardando o resultado da assembleia dos debenturistas de Furnas que precisam dar um waiver para a mudança das métricas financeiras em função justamente da incorporação de Santo Antônio, mas os bancos que cuidam do processo estão confiantes que vão conseguir a aprovação no dia 06 de junho. A precificação da Eletrobras deve ocorrer no dia 09.

