Santo André estreia na B3 com leilão de R$ 270 milhões
Eletromidia venceu a concessão do mobiliário urbano do município do ABC, com outorga 16 vezes acima do valor mínimo
Santo André entrou no mapa dos leilões da B3 com uma estreia de apetite privado acima do esperado. A Eletromidia Concessões e Participações venceu nesta terça-feira (7) a primeira disputa do município do ABC paulista na bolsa, ao arrematar a concessão do mobiliário urbano por R$ 18,5 milhões.
O valor ficou 16 vezes acima da outorga mínima prevista no edital, de R$ 1,14 milhão. Além do pagamento pela concessão, o contrato prevê R$ 270 milhões em investimentos privados ao longo de 35 anos.
A disputa começou com a ALL Space Propaganda e Marketing na frente, com proposta de R$ 15,6 milhões, contra R$ 2,19 milhões da Eletromidia. A virada veio na fase de lances, quando a Eletromidia elevou a oferta e levou o contrato.
A concessão prevê a renovação e instalação de mais de 740 novos abrigos de ônibus. O pacote também inclui relógios digitais, painéis de comunicação e câmeras de monitoramento integradas.
A concessionária será remunerada pela exploração publicitária dos equipamentos, sem cobrança aos usuários do transporte coletivo.
“É um modelo que une responsabilidade na gestão dos recursos públicos, inovação e eficiência. A população recebe uma infraestrutura de qualidade sem custo direto ao usuário”, afirmou o prefeito Gilvan Ferreira.
Pela outorga, a Eletromidia pagará R$ 3,7 milhões no ato, equivalentes a 20% do total. O restante será quitado em 408 parcelas mensais de R$ 36.274,50, a partir do 25º mês de contrato.
Pelo cronograma, o contrato deve ser assinado em até 30 dias. Depois disso, a empresa terá até 60 dias para apresentar o plano de implantação e manutenção dos equipamentos.