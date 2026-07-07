Santo André estreia na B3 com leilão de R$ 270 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Santo André entrou no mapa dos leilões da B3 com uma estreia de apetite privado acima do esperado. A Eletromidia Concessões e Participações venceu nesta terça-feira (7) a primeira disputa do município do ABC paulista na bolsa, ao arrematar a concessão do mobiliário urbano por R$ 18,5 milhões.

O valor ficou 16 vezes acima da outorga mínima prevista no edital, de R$ 1,14 milhão. Além do pagamento pela concessão, o contrato prevê R$ 270 milhões em investimentos privados ao longo de 35 anos.

A disputa começou com a ALL Space Propaganda e Marketing na frente, com proposta de R$ 15,6 milhões, contra R$ 2,19 milhões da Eletromidia. A virada veio na fase de lances, quando a Eletromidia elevou a oferta e levou o contrato.

A concessão prevê a renovação e instalação de mais de 740 novos abrigos de ônibus. O pacote também inclui relógios digitais, painéis de comunicação e câmeras de monitoramento integradas.

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A concessionária será remunerada pela exploração publicitária dos equipamentos, sem cobrança aos usuários do transporte coletivo.

“É um modelo que une responsabilidade na gestão dos recursos públicos, inovação e eficiência. A população recebe uma infraestrutura de qualidade sem custo direto ao usuário”, afirmou o prefeito Gilvan Ferreira.

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Pela outorga, a Eletromidia pagará R$ 3,7 milhões no ato, equivalentes a 20% do total. O restante será quitado em 408 parcelas mensais de R$ 36.274,50, a partir do 25º mês de contrato.

Pelo cronograma, o contrato deve ser assinado em até 30 dias. Depois disso, a empresa terá até 60 dias para apresentar o plano de implantação e manutenção dos equipamentos.