Santiago desponta como principal destino das férias de julho

A Civitatis, plataforma de venda online de atividades, passeios, excursões e visitas guiadas, acaba de divulgar o ranking dos destinos mais populares para as férias de julho de 2024. O levantamento abrange os destinos mais reservados tanto no Brasil quanto no exterior. Em números absolutos, Santiago, no Chile, se destacou como o destino mais reservado, liderando o ranking geral.

Entre os destinos nacionais, o Rio de Janeiro continua sendo o destino mais procurado.

Top 10 Destinos Nacionais:

1. Rio de Janeiro, RJ

2. Paraty, RJ

3. São Luís, MA

4. Salvador, BA

5. São Paulo, SP

6. Brasília, DF

7. Belo Horizonte, MG

8. Foz do Iguaçu, PR

9. Ouro Preto, MG

10. Curitiba, PR

Top 10 Destinos Internacionais:

1. Santiago, Chile

2. Roma, Itália

3. Buenos Aires, Argentina

4. Paris, França

5. Londres, Inglaterra

6. Madri, Espanha

7. Lisboa, Portugal

8. Nova York, Estados Unidos

9. Barcelona, Espanha

10. Cusco, Peru