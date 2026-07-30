Santander lança oferta de até R$ 11,2 bilhões por fatia no Brasil

O Santander espanhol lançou uma oferta para adquirir as ações que ainda não controla de sua subsidiária brasileira. A operação poderá alcançar € 1,908 bilhão, equivalente a aproximadamente R$ 11,2 bilhões, caso todos os minoritários aceitem a proposta.

O pagamento será feito exclusivamente com ações da matriz, entregues aos investidores brasileiros na forma de BDRs. Para cada unit SANB11, o acionista receberá o equivalente a 0,4056 ação do grupo espanhol. Pela cotação utilizada no anúncio, a relação de troca avalia cada unit em R$ 29,04.

O valor representa prêmio de 15% sobre o fechamento desta quinta-feira, quando SANB11 terminou negociada a R$ 25,25. A referência, porém, incorpora a queda de 8,75% acumulada pelo papel nas duas sessões posteriores à divulgação do balanço. Em comparação com a cotação anterior ao resultado, de R$ 27,67, o prêmio fica próximo de 5%.

O banco brasileiro apresentou lucro recorrente de R$ 3,014 bilhões no trimestre, queda de 17,6%, enquanto o retorno sobre o patrimônio recuou de 16% para 12,5%. O desempenho, pressionado pelo aumento das provisões para perdas com crédito, provocou forte ajuste nas ações e retirou cerca de R$ 7 bilhões do valor de mercado da instituição em uma sessão.

Continua após a publicidade

A proposta não estabelece percentual mínimo de adesão. O Santander Brasil também deverá permanecer listado na B3, embora uma aceitação elevada possa reduzir substancialmente a liquidez de SANB11. Os recibos negociados nos Estados Unidos, por sua vez, poderão deixar a Bolsa de Nova York.

Esta é a segunda grande investida da matriz sobre os minoritários brasileiros. Em 2014, o grupo fez uma oferta semelhante e elevou sua participação para 88,3% do capital. Agora, tenta incorporar a maior parte dos cerca de 10% que ainda estão em circulação, utilizando como moeda suas próprias ações, valorizadas em mais de 60% nos últimos 12 meses.