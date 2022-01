‘Sangue ruim’ do Vale do Silício, Elizabeth Holmes virará filme da Apple

Grande assunto da semana no Vale do Silício, a empresária Elizabeth Holmes, fundadora da companhia de diagnósticos Theranos, terá sua vida esmiuçada por Hollywood. Julgada e condenada por diversas fraudes cometidas ao mercado financeiro, a empresária será vivida pela vencedora do Oscar de melhor atriz, Jennifer Lawrence, em filme dirigido pelo diretor e roteirista Adam McKay. Ambos fizeram juntos Não Olhe Para Cima, que bateu o recorde de audiência em uma única semana no Netflix e que chamou especial atenção no Brasil com suas críticas ao negacionismo. O título do novo longa, a princípio, será “Bad Blood” (‘Sangue Ruim’, em tradução literal). A produção da Apple terá como base o livro “Bad Blood: Fraude Bilionária no Vale do Silício”, do jornalista John Carreyrou, vencedor do Pulitzer. McKay já havia filmado os bastidores do mundo corporativo americano em A Grande Aposta, de 2015, uma sátira sobre bancos e fundos de investimento envolvidos na ‘crise do subprime’ de 2008, que desencadeou a grande crise financeira mundial.

Agora, volta a suas câmeras para outro ambiente que pode render uma boa comédia. Holmes surgiu como uma prodígio dos negócios ao fundar, aos 19 anos, a Theranos, companhia que prometia revolucionar a medicina por meio de testes que identificavam um alto número de doenças com apenas algumas gotas de sangue. Agora, pode pegar até 20 anos de prisão por enganar os investidores com falsas promessas, um caso que vem sendo interpretado como um exemplo do excesso de otimismo, de expectativas e egos inflados da cultura do Vale do Silício, simbolizada na frase “fake it until you make it” (finja até conseguir, em tradução livre). A Theranos, em dado momento, foi avaliada em 10 bilhões de dólares e atraiu investimentos de Rupert Murdoch e Betsy DeVos, além do apoio de Bill Clinton e diversos líderes mundiais. Holmes já foi objeto de estudo do documentário A Inventora: À Procura de Sangue no Vale do Silício, produzido pela HBO, em 2019, ano seguinte à falência da Theranos.

