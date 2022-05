Salário mínimo e cesta básica: a conta não é boa para Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro vai terminar seu mandato com um salário mínimo real menor do que o registrado quando ele assumiu, como mostrou reportagem de O Globo. Mas não é só isso que Bolsonaro terá que explicar ao eleitorado. Pelos dados do Dieese, são necessários hoje 5,57 salários mínimos para se comprar uma cesta básica, de acordo com dados de abril. Desde o começo do governo Lula, há quase 20 anos, não se via um índice tão elevado. A diferença entre Bolsonaro e Lula é que o ex-presidente foi reduzindo esse índice. No primeiro ano do governo Lula, os dados de abril daquele ano mostravam que eram necessários 6,48 salários mínimos para se comprar uma cesta básica. Em abril do último ano do primeiro mandato, esse índice caiu para 4,38. O governo Bolsonaro fez o caminho inverso já que no primeiro ano do seu mandato eram necessários 4,39 salários e agora são 5,5. O ministro Paulo Guedes explicou hoje que durante o governo Bolsonaro o mundo enfrentou duas guerras, a da Covid e agora a guerra na Ucrânia, que está pressionando os preços.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.