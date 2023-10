“Saída de estrangeiros da bolsa gera efeito cascata”, diz Leandro Petrokas

Atualizado em 25 out 2023, 10h46 - Publicado em 25 out 2023, 10h29

VEJA Mercado | 25 de outubro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 25. A temporada de balanços ganha tração nos Estados Unidos e os resultados de empresas de tecnologia interferem nos preços dos ativos. No Brasil, o Ibovespa teve uma trégua e subiu 1% na terça-feira, depois de bastante nervosismo em razão de uma possível mudança no estatuto da Petrobras. O relatório da reforma tributária será publicado no Senado e deve esquentar a polêmica em torno do assunto em Brasília. Jerome Powell, presidente do banco central americano, discursa nesta tarde. Diego Gimenes entrevista Leandro Petrokas, sócio e diretor da Quantzed.

