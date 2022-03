Saída da Heineken de Manaus vira disputa política 

A Heineken anunciou nesta sexta-feira, 04, que vai deixar de produzir concentrados para refrigerantes na Zona Franca de Manaus. O deputado federal e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PSD, foi para as redes sociais botar a culpa em Jair Bolsonaro. Ele diz que a empresa toma esta decisão da empresa depois que o governo está impondo para uso de créditos de IPI e mais recentemente ao decreto que reduziu em 25% as alíquotas do imposto. A produção dos concentrados passará a ser feita em Itu, interior de São Paulo.

